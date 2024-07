Enna: deferite dieci persone per abbandono di rifiuti in luoghi non autorizzati

PUBBLICITÀ

Al fine di porre rimedio al continuo ed incessante abbandono di rifiuti lungo alcune strade e piazzole di sosta di questo Comune, personale della Polizia di Stato appartenente alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Enna, previa localizzazione di discariche abusive presenti nel territorio comunale, ha messo in atto appositi servizi, anche con l’ausilio di sistemi di video sorveglianza, finalizzati ad individuare gli autori di tali gesti.

Infatti, dopo avere segnalato all’Autorità Giudiziaria la presenza di alcuni luoghi destinati a discariche abusive e ottenuta l’autorizzazione all’installazione di telecamere utilizzate per il monitoraggio delle predette aree, sono stati accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di diverso genere, ed i relativi autori, per un totale di 10 persone, sono stati identificati e deferiti all’A.G. per il reato di cui all’art. 255 co.1 del D.L.vo 3 aprile 2006.

Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altri soggetti resisi responsabili delle medesime condotte.

Si precisa che il procedimento penale è in fase di indagini preliminari; pertanto, gli indagati non possono definirsi colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.