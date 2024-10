Enna: dedicazione della nuova chiesa di Santa Lucia, modifiche alla viabilità

PUBBLICITÀ

Modifica della viabilità in occasione della dedicazione della nuova chiesa di Santa Lucia in programma oggi, venerdì 11 ottobre, alle ore 18 a Enna Bassa.

PUBBLICITÀ

Dalle ore 17 fino al termine della funzione l’accesso all’area della chiesa dal lato della Via Unità d’Italia non sarà consentito agli autoveicoli.

Per accedere all’area della chiesa, anche per i residenti, sarà necessario salire dalla Via Sardegna e successivamente svoltare a sinistra per imboccare la Via Veneto.

Le autovetture potranno essere parcheggiate nelle aree limitrofe (Via Sardegna, Via Veneto, Via Campania, Via Puglia), nell’area davanti Euronics o dal lato sottostante la Via Unità D’Italia (Via Marche, Via Lazio, Via Emilia Romagna, Viale Aldo Moro).