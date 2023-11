Enna: decine di alberi caduti, incaricata la Protezione Civile per la messa in sicurezza

PUBBLICITÀ

Dopo il maltempo degli scorsi giorni, con il vento che ha sferzato il capoluogo, sono tanti gli alberi danneggiati che rischiano di provocare danni a cose e persone. Così il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha dato incarico ai volontari dell’Ente Corpo Protezione Civile che sono intervenuti per mettere in sicurezza gli alberi in pericolo rimuovendo i detriti che si erano accumulati sulle strade.

I volontari, che hanno effettuato 20 interventi sulle strade della città, hanno operato per evitare che gli alberi pericolanti possano creare ulteriori danni, ricordando di prestare molta attenzione nelle giornate ventose.