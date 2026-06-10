Enna: debutti ed esibizioni degli studenti del Liceo Musicale a Hennaion

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Lunedì un pomeriggio all’insegna della musica a Hennaion, spazio messo a disposizione da Mario Messina, con protagonisti alcuni studenti del Liceo Musicale “Colajanni-Farinato” di Enna, diretto da Maria Silvia Messina.

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Per alcuni giovani musicisti si è trattato dell’esordio davanti al pubblico; per altri, invece, è stata l’occasione per mostrare a familiari e amici i risultati raggiunti al termine di un anno di studio.

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Alla presenza della referente del Liceo Musicale, Giovanna Fussone, che ha presentato l’evento, gli studenti si sono esibiti guidati dai docenti Franca Bongiovanni, Samuele Cascino, Valeria Feola e Vincenzo Indovino. I protagonisti sono stati Federico Alacca, Angelo Avanzato, Salvatore Campione, Giuseppe Notarrigo, Giuseppe Orlando, Alessandra Rizza, Anita Rubulotta e Agata Spitaleri. Ad esibirsi al violoncello anche la piccola Tea Primavera, otto anni, figlia d’arte: il padre Emanuele è batterista jazz.

Un pomeriggio, quindi, di musica, emozioni e condivisione, destinato a rimanere nei ricordi di molti studenti al loro debutto.