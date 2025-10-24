Enna: debutta “MAX!”, lo spettacolo che omaggia il pioniere del cinema comico Max Linder

PUBBLICITÀ

Debutta venerdì 1° novembre, alle 20:30, al Teatro Comunale “Neglia” di Enna, “MAX!”, la nuova produzione nata da una collaborazione internazionale tra Teatro DeGart e Théâtre GRRRANIT – Scène Nationale de Belfort. Lo spettacolo ha il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali 2025 e il patrocinio del Comune di Enna.

Protagonisti in scena Daniele Segalin e Graziana Parisi, meglio conosciuti come Dandy Danno & Diva G, duo comico italiano noto per i suoi spettacoli di visual comedy e teatro fisico, basati su gestualità, poesia e comicità.

“MAX!” è un viaggio poetico, ironico e visionario ispirato alla figura di Max Linder, tra i pionieri assoluti del cinema comico.

L’ingresso è gratuito su prenotazione. È possibile riservare il proprio posto tramite Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-max-1848198885619?aff=oddtdtcreator