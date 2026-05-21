Enna, De Rose sul documento Kore: “Un contributo autorevole per il rilancio del territorio”

PUBBLICITÀ

Il candidato a sindaco Ezio De Rose accoglie con interesse il documento programmatico presentato dall’Università Kore di Enna, definendolo un contributo autorevole al dibattito sul futuro della città: “Accolgo con piacere le proposte avanzate dall’Università Kore perché rappresentano una visione concreta e ambiziosa di sviluppo per Enna. La città ha bisogno di programmazione, collaborazione istituzionale e investimenti strategici capaci di generare crescita, servizi e opportunità per i giovani”.

PUBBLICITÀ

De Rose richiama in particolare il tema del quarto Policlinico della Sicilia: “Da medico, prima ancora che da candidato, sento profondamente la centralità del progetto del quarto Policlinico della Sicilia. È una sfida decisiva non solo per il potenziamento sanitario del territorio, ma anche per il rilancio economico, occupazionale e universitario dell’intera area interna siciliana. Enna deve diventare un polo di eccellenza nella formazione e nella sanità e l’amministrazione comunale dovrà sostenere ogni interlocuzione istituzionale utile ad accelerare questo percorso”.

Per il candidato sindaco, anche il rafforzamento dell’Ospedale Umberto I e dei servizi sanitari territoriali rappresenta una priorità: “I cittadini chiedono una sanità più efficiente, vicina e accessibile. Serve una forte sinergia con Regione e ASP per garantire personale, servizi e strutture adeguate, contrastando il progressivo impoverimento dell’offerta sanitaria nelle aree interne”.

De Rose si sofferma poi sul nodo delle infrastrutture: “La questione infrastrutturale è fondamentale per il futuro di Enna. Migliorare la stazione ferroviaria e i collegamenti significa ridurre l’isolamento della città e renderla più attrattiva per studenti, lavoratori, imprese e turismo. Una città universitaria moderna non può prescindere da una mobilità efficiente e integrata”.

Condivisa anche l’idea di valorizzare Enna come città universitaria e polo culturale: “Rigenerazione urbana significa riqualificare spazi pubblici, investire nei servizi, creare occasioni di socialità e rendere il centro storico più vivo e accessibile. Dobbiamo costruire una città capace di trattenere i giovani e attrarre nuove energie”.

Infine, De Rose sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, università, imprese e associazioni: “Le istituzioni, il mondo universitario, le imprese e le associazioni devono lavorare insieme. Il confronto aperto e serio con realtà come la Kore rappresenta un valore aggiunto per costruire una visione condivisa della città. Il nostro impegno sarà quello di trasformare le proposte concrete in azioni amministrative efficaci. Enna ha tutte le potenzialità per diventare un modello di sviluppo delle aree interne siciliane. Enna ha bisogno di una guida amministrativa capace di ascoltare, programmare e unire le migliori energie del territorio”.