Enna: De Rose riconosce la vittoria di Crisafulli e gli augura buon lavoro

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Si chiude con l’affermazione di Vladimiro Crisafulli l’elezione del Sindaco di Enna. Il candidato della coalizione unita di centrodestra e dell’area civica, Ezio Massimo De Rose, ha riconosciuto l’esito delle urne, augurando buon lavoro al nuovo primo cittadino.

“Gli elettori si sono espressi e, come sempre in democrazia, il responso delle urne si rispetta senza riserve. Ho telefonato a Mirello Crisafulli per congratularmi e augurargli un lavoro proficuo nell’interesse esclusivo della nostra Enna.

Voglio esprimere un ringraziamento immenso, colmo di gratitudine, ai tantissimi cittadini che hanno creduto nella nostra visione di futuro, e a tutti i candidati e militanti che hanno affrontato questa campagna elettorale con passione, lealtà e a testa alta. Non abbiamo nulla da rimproverarci: abbiamo proposto un’idea di città moderna, basata sul merito, sulla valorizzazione dell’università, sul rilancio di Pergusa e sulla trasparenza.

Da domani si apre una nuova pagina. Il nostro impegno per Enna non finisce certo oggi. Dai banchi dell’opposizione, faremo un lavoro rigoroso, attento, vigile e costruttivo. Non faremo sconti su temi cruciali come la gestione del servizio idrico e lo sviluppo economico, ma saremo pronti a sostenere ogni atto che vada nel reale interesse dei cittadini. Continueremo a essere la voce di tutti quei cittadini che ci hanno dato fiducia”.