Enna, De Rose nel centro storico: “Riqualificazione, mobilità e università tra le nostre priorità”

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Il candidato a sindaco di Enna Ezio De Rose interviene dopo una passeggiata nel centro storico, svolta insieme alla sua squadra per incontrare cittadini e commercianti.

“Nella giornata di ieri abbiamo fatto una passeggiata lungo le vie del nostro centro storico per ascoltare le esigenze di cittadini e commercianti, ai quali abbiamo dedicato un punto importante del nostro programma, su cui torneremo presto – dichiara De Rose -. Il nostro obiettivo è proprio questo: girare palmo a palmo la città, ascoltare e condividere il punto di vista della nostra squadra sui problemi esistenti”.

Il candidato spiega quindi la scelta di partire dal centro storico: “Abbiamo scelto di iniziare dal centro storico perché la sua riqualificazione è una delle nostre priorità. Nel programma abbiamo inserito interventi che danno forma alla nostra idea di città, a partire da mobilità, decoro e ripopolamento”.

Tra le proposte indicate, De Rose parla dell’introduzione di una ZTL progressiva: “Immaginiamo l’introduzione di una ZTL progressiva, finalizzata al rilancio del centro storico, accompagnata dal potenziamento del trasporto pubblico, dei parcheggi e dei sistemi di navetta. In questo contesto, valuteremo anche la realizzazione di parcheggi multipiano per migliorare l’organizzazione e la valorizzazione delle aree di sosta”.

Sul tema dei parcheggi, il candidato aggiunge: “Non v’è dubbio che il parcheggio del ‘Pisciotto’ abbia funzionato in questi anni: da qui vogliamo partire, lavorando per ampliarlo e replicarne il modello. L’obiettivo è realizzare, sulla base del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, diversi parcheggi scambiatori dislocati in più zone della città, collegati al centro storico tramite un sistema efficiente di navette. Siamo convinti che una soluzione del genere possa migliorare la qualità della vita dei residenti e sostenere il commercio”.

De Rose si sofferma poi sul rapporto tra centro storico e università: “Il centro storico, inoltre, deve tornare a essere universitario. Vogliamo ridurre le distanze tra i poli e il centro, attraverso navette rapide e continue che colleghino Enna alta, Enna bassa e Pergusa, favorendo una reale integrazione con il tessuto urbano. In questa direzione proponiamo l’istituzione della navetta ‘Kore-Centro’ h24: un servizio rapido e frequente tra Enna Bassa e il Palazzo delle Benedettine, attivo fino a tarda notte per garantire il diritto allo studio e al tempo libero in sicurezza. Sosterremo inoltre con determinazione il trasferimento di più facoltà a Enna Alta: riportare centinaia di studenti in Via Roma significa ridare vita alle vetrine, alle piazze e alle attività commerciali”.

Agli studenti, prosegue De Rose, “vogliamo offrire servizi concreti: oltre alla mobilità, proponiamo un’aula studio comunale moderna, sicura e aperta 24 ore su 24. Un motivo in più per vivere il centro anche nelle ore serali e notturne”.

“Nei prossimi giorni continueremo a girare la città per raccontare, senza sosta, ciò che vogliamo realizzare nei prossimi cinque anni”, conclude Ezio De Rose.