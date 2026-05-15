Enna: De Rose incontra il mondo dello sport

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Si è svolto ieri, presso l’Urban Center di Enna, l’incontro promosso dal candidato sindaco Ezio De Rose con le associazioni sportive ennesi e con i rappresentanti del mondo dello sport cittadino.

Un momento di ascolto e confronto, durante il quale sono emerse idee, proposte e priorità per costruire una nuova visione dello sport come strumento di crescita sociale, inclusione e sviluppo del territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati numerosi temi strategici per il futuro della città: dal rapporto tra turismo e sport come leva di valorizzazione di Enna, al sostegno delle iniziative sportive già esistenti, passando per la creazione di un calendario annuale degli eventi sportivi cittadini capace di dare continuità e programmazione alle attività.

Particolare attenzione è stata dedicata alla centralità geografica di Enna, considerata una risorsa fondamentale per ospitare manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale e nazionale. Ampio spazio anche alle politiche di inclusione attraverso lo sport, con riferimento al sostegno al mondo paralimpico, alla promozione delle pari opportunità e ai percorsi di integrazione rivolti a immigrati e detenuti.

Tra le proposte emerse, anche la creazione di una vera e propria “cabina di regia” che possa raccogliere stabilmente le istanze delle società sportive e trasformarle in azioni amministrative concrete ed efficaci.

Uno dei punti centrali del confronto ha riguardato inoltre la necessità di dotare Enna di un palazzetto dello sport moderno, funzionale e adeguato al ruolo di comune capoluogo, capace di ospitare eventi, competizioni e attività sportive all’altezza delle esigenze del territorio.

“Lo sport non è soltanto attività agonistica – ha dichiarato Ezio De Rose – ma rappresenta comunità, educazione, partecipazione e futuro. Ripartire dall’ascolto di chi ogni giorno vive e costruisce lo sport sul territorio significa investire seriamente nella crescita della nostra città e delle nuove generazioni”.