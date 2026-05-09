Enna, De Rose: “Concerti, fiere e motori per rilanciare Pergusa e creare sviluppo”

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Prosegue il tour nei quartieri e nelle aree strategiche della città di Enna del candidato sindaco Ezio De Rose, che oggi ha visitato Pergusa e il Villaggio Gescal, incontrando cittadini e operatori del territorio per raccogliere segnalazioni e proposte.

Durante la visita al Villaggio Gescal, De Rose ha affrontato i temi della manutenzione urbana, della viabilità e dei servizi.

“Quartieri e periferie – ha dichiarato – non possono essere lasciati ai margini. Servono interventi concreti per restituire dignità e vivibilità a queste aree”.

Al centro della visita anche il futuro di Pergusa, considerata una risorsa strategica per lo sviluppo di Enna e della Sicilia centrale: “Pergusa deve tornare ad essere un modello di equilibrio tra tutela ambientale, sport, turismo e sviluppo economico. È fondamentale garantire una gestione pubblica forte dell’Autodromo, che deve restare patrimonio della collettività”.

De Rose ha ribadito la necessità di superare la contrapposizione tra Autodromo e Riserva Naturale: “La conca Pergusina deve trovare il giusto equilibrio tra vocazione naturalistica e motoristica, valorizzando entrambe come elementi strategici per il territorio”.

Nel programma trovano spazio interventi per il rilancio di Pergusa: dalla riqualificazione dell’area Camping al recupero dell’ex Sci Nautico, fino alla creazione di spazi per famiglie e giovani, eventi sportivi, culturali e fieristici, percorsi naturalistici e mobilità sostenibile.

“Per il rilancio dell’Autodromo – aggiunge De Rose – occorre avviare una nuova stagione di attività motoristiche attraverso una società mista pubblico-privata, individuando il partner con un bando europeo che garantisca trasparenza, competenza e capacità di investimento”.

“Bisogna investire anche sulla vocazione concertistica, espositiva e fieristica del sito – conclude – per rendere Pergusa protagonista tutto l’anno e creare nuove opportunità per il territorio”.