Enna: De Rose chiude la campagna elettorale venerdì in via Mercato Sant’Antonio

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Si avvia verso la conclusione la campagna elettorale per le elezioni amministrative di Enna, previste per le giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

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Il candidato sindaco di Enna Ezio De Rose, sostenuto da una coalizione di liste e forze politiche, invita la cittadinanza e gli organi di stampa a partecipare alla festa di chiusura della campagna elettorale, che si terrà venerdì 22 maggio a partire dalle ore 19:30 in via Mercato Sant’Antonio (storicamente nota come ‘A Chiazza).

L’evento rappresenterà l’occasione per un ultimo confronto con gli elettori prima del silenzio elettorale, per riassumere i punti chiave del programma amministrativo.

A fare da cornice alla serata non ci saranno solo la politica e la visione sul futuro della città, ma anche un momento di aggregazione e convivialità: l’evento sarà infatti animato dalla musica live e dal DJ set di Smaniafonia.