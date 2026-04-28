Enna: De Rose apre la campagna elettorale

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Parte oggi ufficialmente la campagna elettorale di Ezio Massimo De Rose. L’appuntamento è fissato per le ore 18 all’Auditorium “A. Scelfo” dell’Università Kore di Enna, dove il candidato sindaco presenterà alla città la propria visione amministrativa e le priorità programmatiche.

Un intervento dal forte taglio politico, fondato su un approccio pragmatico e orientato ai risultati, con l’obiettivo di rilanciare l’azione amministrativa e restituire efficienza e credibilità al Comune.

Al centro del programma, il rilancio di Enna come città universitaria e attrattiva per i giovani, il miglioramento della mobilità e dei collegamenti, la riqualificazione urbana e la manutenzione del territorio. Ampio spazio anche allo sviluppo economico e al sostegno alle imprese, con misure dedicate al commercio e alle nuove attività.

Tra i punti qualificanti, il progetto di valorizzazione di Pergusa e dell’Autodromo come motore di sviluppo turistico, sportivo e ambientale, in una visione integrata capace di coniugare tutela e crescita. Centrale anche il tema dell’acqua, con l’impegno a intervenire sulle tariffe, sulla qualità del servizio e sulla gestione del sistema idrico.

Il programma affronta inoltre i temi della sanità, con il Policlinico universitario, delle politiche sociali e familiari, del turismo e della cultura, dello sport e della qualità della vita, oltre agli interventi su rifiuti, energia ed efficienza della macchina amministrativa.

Nel corso dell’iniziativa saranno inoltre annunciati alcuni dei nomi che faranno parte della futura squadra di governo.