Enna, De Rose apre la campagna elettorale: presentati programma e primi assessori

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Si è svolta ieri, all’Auditorium “A. Scelfo” dell’Università Kore di Enna, l’apertura ufficiale della campagna elettorale di Ezio De Rose, candidato sindaco sostenuto da una coalizione di centrodestra e area civica.

Un esordio caratterizzato da una forte partecipazione e da un messaggio politico chiaro: costruire un’alternativa amministrativa fondata su concretezza, programmazione e capacità di governo. Sei le liste a sostegno, per un totale di 144 candidati.

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi dei rappresentanti istituzionali e politici della coalizione, a testimonianza del sostegno compatto al progetto: l’onorevole Eliana Longi per Fratelli d’Italia, l’onorevole Luisa Lantieri per Forza Italia, l’assessore regionale Francesco Colianni per MpA, Nino Cammarata sindaco di Piazza Armerina insieme ai rappresentanti dei movimenti civici della coalizione Giovanni Contino (Fare Comune), Paolo Gargaglione (Enna Futura) e Gaetano Di Maggio (Noi Moderati). A seguire, l’intervento di De Rose ha delineato una visione di città che punta a rilanciare Enna sotto il profilo economico, sociale e infrastrutturale.

Tra i punti cardine del programma, il rafforzamento del ruolo di Enna come città universitaria, il rilancio del centro storico, il miglioramento della mobilità e dei servizi e una strategia concreta di sviluppo per imprese e commercio. Centrale anche il progetto del Policlinico universitario, indicato come snodo decisivo per il futuro sanitario ed economico del territorio.

Ampio spazio è stato dedicato alla valorizzazione di Pergusa e dell’Autodromo, pensati come leve di sviluppo turistico e sportivo, così come al tema dell’acqua, con l’impegno a intervenire su costi, qualità e gestione del servizio idrico.

Nel corso dell’iniziativa sono stati inoltre annunciati i primi nomi della futura squadra assessoriale: Paolo Gargaglione, Giovanni Contino, Ilaria Marazzotta, Fabio Arangio, Davide Neva Di Fabrizio e Gaetano Giuseppe Di Maggio.

L’incontro ha rappresentato non solo l’apertura formale della campagna, ma anche il primo momento di confronto diretto con la città. Da qui parte ora una fase di presenza sul territorio, tra quartieri e cittadini.