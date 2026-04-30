Enna, De Rose ai Giovani Democratici: “Ci scusiamo, ma attendo scuse anch’io”

Il candidato a sindaco Ezio De Rose interviene dopo le sollecitazioni dei Giovani Democratici in merito alle affermazioni di Paolo Gargaglione durante l’apertura della campagna elettorale, svoltasi il 28 aprile all’Università Kore.
“A seguito di varie sollecitazioni da parte dei Giovani Democratici in ordine alle affermazioni di Paolo Gargaglione in occasione dell’apertura della campagna elettorale svoltasi in data 28 aprile presso l’università Kore, ho il dovere, nella qualità di candidato a sindaco della coalizione di centro destra, di riportare i toni del confronto politico su un terreno di rispetto”, dichiara De Rose.
“Ritengo di potere ammettere, confortato dalla condivisione dell’interessato e di tutta la coalizione, che sono stati utilizzati, nella foga dell’intervento, termini non consoni. Di questo ce ne scusiamo”.
Il candidato auspica quindi un cambio di tono nel confronto politico: “Spero che anche la parte politicamente avversaria si avveda sull’uso di un linguaggio spesso oltraggioso e offensivo”.
“Adesso attendo io le scuse per le affermazioni offensive che sono state rivolte nei miei confronti. Dimostrate coerenza”, conclude De Rose.