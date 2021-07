Enna: Davide Vigore presenta il suo romanzo “Fuorigioco”

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Prefettura di Enna per la ripartenza dopo il lungo periodo di pandemia all’insegna dell’arte e dei giovani, si inserisce la presentazione nella serata di ieri, presso il Palazzo del Governo di Enna, di “Fuorigioco”, il primo romanzo del regista e sceneggiatore ennese Davide Vigore, ispirato alla straordinaria vita di Maurizio Schillaci, in libreria dal 6 luglio. Il libro racconta la storia di Maurizio Schillaci, cugino del più famoso Totò, come lui calciatore di grande talento e fantasia, strappato al successo da un infortunio. Il romanzo è un flusso di coscienza che affronta temi universali e attuali quali le fragilità che emergono quando si spengono i riflettori.

All’evento, tenutosi presso il patio della Prefettura a simboleggiare proprio l’apertura delle istituzioni ad accogliere i talenti del territorio, hanno partecipato giornalisti e artisti.

Proprio sul solco della valorizzazione dei talenti e delle risorse del territorio, prima di condividere il momento della lettura di alcuni brani tratti dal romanzo, il Palazzo del Governo è rimasto aperto ai partecipanti per mostrare i capolavori provenienti dal Monastero delle Carmelitane Scalze di San Marco del Fondo Edifici di Culto. I beni, temporaneamente custoditi presso il Palazzo del Governo di Enna, nelle more della concreta definizione di un primo spazio espositivo individuato dal Comune di Enna nel monumentale Palazzo Chiaramonte, potranno essere adeguatamente valorizzati e fruiti divenendo patrimonio della città.

Arte e cultura, giovani e voglia di ripartenza, valorizzazione delle risorse e speranza di ripresa sono i temi conduttori da cui prendono avvio le azioni di promozione del territorio intraprese dalla Prefettura di Enna, nella consapevolezza che ad avvalorare la funzione di coesione sul territorio svolta dagli Uffici periferici di Governo contribuisca anche uno sguardo attento sui temi del turismo e dello spettacolo, quali imprescindibili spunti di rilancio e riscatto da una pandemia non ancora alle spalle.