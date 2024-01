Enna: Davide Conti eletto segretario provinciale dei Giovani Democratici

PUBBLICITÀ

E’ stato celebrato venerdì scorso il IV congresso dei Giovani Democratici della Provincia di Enna.

PUBBLICITÀ

Sono intervenuti, fra gli altri, i candidati alla segreteria GD nazionale Tommaso Sasso e Claudio Mastrangelo, gli onorevoli Venezia e Marino, la segretaria provinciale del PD Rapè, il sen. Crisafulli e i rappresentanti dei GD delle province di Catania, Messina, Trapani, Caltanissetta e Torino.

I delegati dei comuni ennesi hanno approvato all’unanimità il documento politico di Marco Greco, candidato alla segreteria dei GD siciliani, e eletto Davide Conti, 21 anni di Piazza Armerina, segretario provinciale, che succederà ad Alfredo Alerci, il quale ha guidato la federazione ennese negli ultimi due anni.

Il neo eletto segretario Davide Conti, già presidente della Consulta Provinciale Studentesca, ha dichiarato: “Ringrazio la comunità politica dei Giovani Democratici della nostra provincia per la fiducia che mi ha accordato. Ringrazio chi ha lavorato con me in questi mesi in questo percorso unitario. Con il nuovo esecutivo sono certo che porteremo avanti un grande lavoro politico da mettere a servizio del nostro territorio, che ha bisogno, oggi più che mai, del contributo dei giovani nei percorsi di sintesi politica”.