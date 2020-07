Enna: Davide Campisi live al Castello

“EnnaripArte”, mini rassegna tra musica e teatro voluta dall’Associazione l’Alveare in collaborazione con l’amministrazione comunale di Enna saluta il pubblico con un concerto dalle forti sonorità mediterranee.

“In Risuono-live Davide Campisi – spiega il percussionista ennese – il tamburo guarda la luna e nella luna si rispecchia, per trovare nella sua luce misteriosa le radici del proprio ritmo. Poi si veste, si ammanta, si imbelletta. La ritualità intima del suono si apre a un incontro sperimentale in cui sonorità mediterranee si allineano a tutto ciò che è modernità. Nella contaminazione la testa frulla, il cuore fibrilla, il pensiero martella in un canto che è d’amore e di dolore. Risuono live è il risultato di un percorso di sperimentazione che parte dalla volontà di tracciare un legame tra l’identità profonda del proprio essere e l’apertura al mondo circostante. In tal modo, mentre le vibrazioni del tamburo scandiscono la certezza di un’appartenenza, le progressioni ritmiche rendono tale appartenenza indefinita, imperfetta, aperta a nuove forme di libertà espressiva”.

Sul palco con Davide Campisi Mimi’ Sterrantino (banjo, mandolino e voce), Andrea Ensabella (chitarra acustica), Mariano Di Stefano (chitarra classica e voce), Salvo Compagno (percussioni).

Garantite tutte le misure di sicurezza imposte dal protocollo anti covid a partire dal distanziamento sociale. Per partecipare agli spettacoli sarà infatti necessario acquistare il biglietto nominale, per procedere all’assegnazione del posto, al costo simbolico di 2 euro per gli adulti ed 1 euro per i ragazzi sino a 18 anni e firmare un modulo nel caso di componenti della stessa famiglia. I biglietti saranno disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi la mattina il giovedì dalle 9 alle 14 ed il venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 20. A creare le condizioni per realizzare gli spettacoli il finanziamento ottenuto dall’Alveare dall’Unione Buddista italiana (Ubi) concesso per fare ripartire gli eventi culturali città dopo il drastico fermo imposto dalla pandemia.