Enna: datori di lavoro di colf e badanti, open day alla Cna

Un open day si svolgerà domani, martedì 23 maggio, alle ore 17, presso i locali della CNA di Enna Bassa, dedicato a datori di lavoro di colf e badanti. L’iniziativa è organizzata da “Nuova Collaborazione”, l’associazione nazionale datori di lavoro domestico con sede anche nel capoluogo ennese.

Nuova Collaborazione offre, infatti, servizi dedicati alla gestione del rapporto di lavoro domestico in merito ad assunzioni e cessazioni, conteggi e liquidazioni, vertenze sindacali, consulenze su CCNL e corsi di formazione, avvalendosi in quest’ultimo caso dell’ente di formazione specializzato My Colf.

Referente per la sede di Enna è il dott. Antonio Di Natale che, in collaborazione con la Cna provinciale, ha istituito una vera e propria organizzazione dedicata al settore.