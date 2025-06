Enna: Dario Pennica presenta il libro “Campioni di Ieri”

PUBBLICITÀ

Organizzata dal Panathlon Club di Enna, dall’Accademia Pergusea e dal gruppo Casten Club Auto Storiche, presso la sala Elios del Garden, si è tenuta nei giorni scorsi una interessante presentazione del libro “Campioni di Ieri”, con la presenza dell’autore Dario Pennica, Direttore della testata giornalistica Sicilia Motori.

Una serie di 19 racconti di altrettanti autori incentrati sulle storie di 40 campioni siciliani del passato, da Stefano La Motta a Vincenzo Florio a Vincenzo Riolo, fino ad Antonio Pucci, che Dario Pennica ha raccolto e composto dal 1986 ad oggi, corredandole da affascinanti fotografie dell’epoca che ripercorrono gli ultimi 120 anni di gare in Sicilia.

Una pubblicazione in cui i diversi stili narrativi, spalmati in 40 anni di storia, ci riportano ai fasti del passato dell’automobilismo siciliano, spaziando dalla pista, allo slalom, alle cronoscalate, non tralasciando i rally e le gare di durata e raccontando non solo le vittorie, ma anche aneddoti e grandi gesta di questi uomini al volante. Teatro delle innumerevoli performance dei protagonisti, citato all’interno della pubblicazione, è stato l’Autodromo di Pergusa, inserito certamente come palco di esibizione di questi grandi campioni.

Dario Pennica ha posto in cantiere una ulteriore pubblicazione futura, focalizzata invece sui piloti contemporanei (come il nostro Simone Patrinicola), inserendola quindi in un progetto più ampio dell’autore. Piacevole testimonianza su questi campioni del passato anche da parte di Mario Sgrò, ultimo presidente dell’Ente Autodromo e profondo conoscitore della storia automobilistica siciliana e nazionale.

I presidenti dei tre club organizzatori, Marco Alvano, Maria Grazia La Iacona e Ninni Gagliano, hanno ringraziato i presenti e l’autore Dario Pennica per l’interessante serata, dandosi appuntamento alla prossima pubblicazione, si auspica accompagnato dal rombo dei motori attorno all’autodromo di Pergusa.