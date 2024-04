Enna: Dante Ferrari replica a Garofalo

PUBBLICITÀ

Continua il botta e risposta tra il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale Dante Ferrari e l’ex sindaco della città Paolo Garofalo. Questa la replica di Ferrari alla dichiarazione di stamattina di Garofalo.

E’ bastato assai poco per urtare la suscettibilità del Dott. Garofalo del quale si sono perdute politicamente le tracce oramai da tempo; e meno male che io ho voluto volutamente ricordarlo altrimenti lo stesso non avrebbe avuto neanche l’opportunità di ricordare non si sa poi cosa.

Ma d’altra parte Garofalo è quel Sindaco che è risultato talmente capace di amministrare la nostra Città per ben cinque anni e cioè dal 2010 al 2015 che i suoi ricordi, dei quali ha anche il coraggio di andare orgogliosamente fiero, sono la delocalizzazione del carcere ad Enna alta e la costruenda moschea del centro Sicilia per la cui non realizzazione di entrambe le opere (e meno male per la nostra Città) oggi lo stesso ex Sindaco ha lo spudorato coraggio di caricare tale responsabilità alla “pochezza di molti politicanti ennesi, gelosi e coltivatori di orticelli personali”.

Ma caro Garofalo te lo sei dimenticato che tu avevi in aula una maggioranza consiliare con in testa il PD che forse già manifestava, in occasione di queste tue stravaganti proposte (ti è sempre piaciuto distinguerti per queste tue inutili e bizzarre idee) disappunto nei confronti della tua gestione pubblica stante il fatto che avrebbe avuto molto più senso, cosa da te non fatta in tutti i 5 anni della tua sindacatura, occuparsi e programmare interventi nelle scuole, negli impianti sportivi, nelle palestre, nelle strade (a parte la rotatoria di Enna bassa), nei beni monumentali, nel patrimonio artistico, soprattutto nella gestione dei rifiuti che con te ha consentito a questa Città di raggiungere livelli di sporcizia, di degrado e di precarietà occupazionale che non hanno avuto mai eguali.

Quello stesso tuo partito, il PD, nel quale sei stato talmente bravo e produttivo a governare, che non ci ha pensato due volte a farti fuori nel 2015 (il secondo mandato ti sarebbe potuto toccare) allorquando però per fortuna i cittadini ennesi hanno ben compreso che non andava soronamente bocciato solo l’uomo che ti aveva mortificato non candidandoti ma un partito e con esso un sistema di gestione della cosa pubblica fortemente fallimentare per dieci anni di fila.

La verità ti ha fatto male caro Garofalo e ti aggrappi squallidamente ad alcune frasette, banali ed obsolete, per spostare il tiro da quello che è stato oggettivamente il ricordo che questa Città serba di te e cioè il nulla.

E ti permetti di contestare a me, tu che mortificavi l’aula con la tua quotidiana scarsezza amministrativa e con il tuo disprezzo della istituzione consiliare, di “avere io dilapidato un’eredità politica missina, postfascista, familiare e cittadina”. Capisco che a te quando qualcuno lascia e perpetua qualcosa fa tanto male considerato che tu al contrario non hai lasciato neanche il più lontano tra i ricordi della tua sindacatura ma, ti piaccia o non ti piaccia, la eredità politica e familiare da me rappresentata è ancora oggi presente in aula consiliare con un simbolo, FDI, all’interno del quale campeggia la stessa fiamma di trenta anni fa e non con un “ventennio” di mia presenza come hai voluto assai banalmente e provocatoriamente ricordare. Trenta anni caro Garofalo e non venti!!!

Ti invito piuttosto a non volere altrettanto superficialmente strumentalizzare una fondamentale ricorrenza per la nostra democrazia quale è quella del 25 aprile che io da sempre onoro incluso oggi addirittura lavorando visto che sono ahimè di guardia presso il mio reparto.

Nonostante il tuo tanto decantato riformismo, sei rimasto vecchio e stucchevole nel tuo linguaggio o meglio nelle tue ancora una volta stupide provocazioni: io nervoso? E per che cosa?

Concludo prendendo a prestito quanto oggi dichiarato dal Presidente del Consiglio On.le Giorgia Meloni e nelle cui parole mi specchio totalmente: “Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno alla democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari ed autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per una Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!”.

Altro che nervosismo Dott. Garofalo; più chiaro di così. Viva l’ Italia!!!