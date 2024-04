Enna: danni siccità in agricoltura, l’agronomo Andrea Scoto lancia l’allarme

PUBBLICITÀ

“I danni economici della siccità non sono più sostenibili dagli agricoltori e allevatori. A rischio la tenuta sociale del territorio”. A lanciare l’allarme Andrea Scoto, agronomo con diversi anni di esperienza presso il Libero Consorzio Comunale di Enna e attualmente in pensione.

“L’assenza di precipitazioni nel mese di marzo e un anomalo aumento delle temperature – spiega Scoto – hanno compromesso irreversibilmente le produzioni cerealicole foraggere del nostro territorio. Per le produzione di grano, degli altri cereali, delle leguminose e delle foraggere i danni sono di notevole entità con conseguenze economiche insostenibili per gli agricoltori e per gli allevatori ormai esasperati”.

Scoto analizza la situazione nel territorio ennese e propone alcune possibili soluzioni da adottare nell’immediato.

“Complessivamente – spiega l’agronomo – i seminativi e i pascoli interessano oltre 80 per cento dell’intera superficie agricola del territorio ennese per un totale di circa 200 mila ettari. Per la coltivazione dei seminativi sono già stati anticipati mediamente dagli agricoltori per l’acquisto di sementi, fertilizzanti e le lavorazioni oltre 400 euro ad ettaro, che purtroppo in molti casi andranno persi per la perdita della produzione. In attesa di interventi strutturali e della riforma della Pac a favore del settore agricolo, che necessita di tempi lunghi, è necessario nell’immediato liquidare le risorse economiche spettanti agli agricoltori attraverso una semplificazione burocratica e, inoltre, prorogare la scadenza di cartelle, mutui e prestiti degli agricoltori e poi rateizzarli. Concretamente l’anticipazione a maggio 2024 della Pac, del biologico ed altri aiuti maturati dalle aziende, possessori del fascicolo aziendale, aiuterebbe le aziende a resistere in attesa delle necessarie riforme”.

“I territori come il nostro definito ‘aree interne’ – conclude Scoto – sono maggiormente esposti alle pesanti conseguenze socio economiche che compromettono la tenuta sociale dei Comuni ed è pertanto necessario un impegno serio, corresponsabile e concreto delle istituzioni per affrontare la grave crisi del settore primario”.