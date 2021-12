Enna: danni causati dal maltempo, sopralluogo della protezione civile

L’area della zona Pisciotto e la via Tiziano ad Enna sono stati visitati dai tecnici del dipartimento nazionale della Protezione Civile per rilevare le devastazioni causate dalle abbondanti piogge del mese scorso.

Accompagnati dall’arch. Paolo Fulco del dipartimento regionale, alla presenza del capo dell’ufficio tecnico del Comune Venerando Russo e della responsabile di protezione civile comunale Noemi Scarlata, sono stati raccolti i dati riguardanti i danni causati dal maltempo e i disagi alla popolazione.

Nei prossimi giorni saranno prodotte e trasmesse al governo nazionale le relazioni dalle quali, fanno sapere dalla protezione civile, si attende la dichiarazione dello stato di calamità.

Il Comune di Enna è in fase di stima dei danni causati dal maltempo, con riferimento all’attività effettuata in primo soccorso e assistenza alla popolazione, alla immediata rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, al ripristino dei servizi, all’effetto causato sui luoghi e allo scenario di rischio residuo.

L’auspicio è che emergano i dati necessari per produrre finanziamenti e progetti adeguati all’eliminazione del rischio idrogeologico delle intere aree.