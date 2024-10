Enna: danni causati dal maltempo e dalla crisi idrica, Marino (Pd) presenta interrogazione parlamentare

PUBBLICITÀ

La deputata ennese del Partito Democratico Stefania Marino ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sui danni causati dal maltempo e dalla crisi idrica ad Enna ed in tutta la Sicilia.

“In seguito ai recenti eventi estremi che hanno colpito la nostra regione – ha comunicato la deputata – ho chiesto ai Ministri competenti interventi urgenti per garantire la sicurezza delle infrastrutture e per alleviare i disagi della popolazione. Ecco i punti principali dell’interrogazione che ho presentato: dopo mesi di siccità, il maltempo ha colpito duramente la Sicilia, causando frane e allagamenti ad Enna, Agira, Barrafranca, Piazza Armerina e Dittaino; la frana in Via Pergusa ad Enna ha interrotto le principali vie di comunicazione tra Enna Alta e Enna Bassa, aggravando i problemi di viabilità e costringendo alla chiusura di alcune attività commerciali; oltre ai disagi infrastrutturali, la città è in emergenza idrica, con un approvvigionamento di acqua ridotto a una volta ogni sei giorni”.

“Ho chiesto – conclude – interventi immediati per la messa in sicurezza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate; il risarcimento dei danni subiti dalla popolazione; l’attuazione di misure urgenti per affrontare la crisi idrica che affligge i residenti”.