Enna: danni causati dagli incendi, interrogazione della minoranza

I consiglieri di minoranza Tiziana Arena, Gaetana Palermo, Michele Baldi, Dario Cardaci, Marco Greco e Stefania Marino, in riferimento agli incendi che hanno coinvolto le pendici della città e, in maniera particolare, il centro abitato di Pergusa, con l’evacuazione di decine di abitanti dalle loro abitazioni e con la distruzione di intere aziende agricole, compresi i mezzi e con la morte di diversi animali d’allevamento, considerato che la distruzione di condotte idriche e di pali elettrici ha privato intere zone di energia elettrica e di acqua potabile per alcuni giorni, costringendo gli abitanti delle zone a spostarsi in alloggi di fortuna, da parenti amici e qualcuno in albergo, considerato anche che i danni sono stati elevati, hanno interrogato il sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

Questi i quesiti posti: se nelle zone coinvolte dagli incendi il comune aveva predisposto prima dell’inizio dell’estate la necessaria pulizia, ad iniziare dalle zone del belvedere e delle altre vicine al centro e alle altre zone abitate e di quantificare gli interventi effettuati in economia o con affidamento a ditte; se durante gli incendi sono state eseguite interviste da parte del comune per conoscere l’entità dei danni e le esigenze delle aziende e delle famiglie coinvolte; se esistono ordinanze sindacali precedenti a quella prefettizia, che autorizzano il rifornimento di acqua potabile alle aziende e alle famiglie coinvolte; se sono stati effettuati interventi per la salvaguardia degli animali sopravvissuti da parte dell’assessorato competente e comunque del comune, se sono stati riforniti le aziende di foraggio, di acqua e quanto necessario a garantire la sopravvivenza degli animali (richiesto comunque un report su eventuali indagini svolte dall’assessorato e dall’ufficio del Sindaco che ha la responsabilità sanitaria del territorio); se sono stati predisposti interventi per garantire vitto e alloggio ai cittadini che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni fino a verifica dei danni, ripristino dell’energia elettrica; se non ritiene che sia il Comune con il proprio ufficio tecnico ad effettuare le verifiche di inesistenza di inquinamento, evitando che le aziende, già danneggiate e in sofferenza, debbano anche affrontare la spesa della consulenza geologica; se non ritiene di intervenire con uno sgravio tributario, alle aziende ed alle famiglie coinvolte, soprattutto se dovesse avvalorarsi l’ipotesi criminale dell’incendio.

I consiglieri ricordano che in circostanze analoghe in altri comuni, anche dell’ennese, i sindaci hanno predisposto la fornitura del foraggio e dell’acqua necessari alla sopravvivenza degli animali.