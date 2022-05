Enna: Danilo Corrado Centonze è il nuovo direttore della chirurgia

Il dott. Danilo Corrado Centonze è il nuovo direttore della chirurgia dell’Ospedale Umberto I di Enna. Stamani il direttore generale Francesco Iudica, insieme con il direttore sanitario Emanuele Cassarà, ha presentato il nuovo primario ai direttori delle unità operative dell’Umberto I e dei reparti di chirurgia degli ospedali di Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte.

Il dott. Danilo Corrado Centonze, specialista in chirurgia oncologica, allievo, tra gli altri, del dr. Giorgio Giannone, proviene dall’Ospedale Garbaldi-Nesima.

“La valorizzazione e l’ innovazione all’interno del reparto e dell’ospedale saranno in perfetto equilibrio con la condivisione degli obiettivi e il lavoro di squadra che il dr. Centonze e voi tutti porrete in essere a tutela dei pazienti” ha dichiarato il dr. Francesco Iudica, rivolgendosi ai primari e ai responsabili delle chirurgie. Il direttore ha ringraziato il dott. Salvatore Rizza “per avere servito il reparto di chirurgia in un clima di positiva e proficua collaborazione, terreno fertile per raccogliere risultati importanti”.

Il dott. Danilo Centonze ha ringraziato la direzione e tutti i colleghi primari a cui ha assicurato la massima disponibilità nei percorsi lavorativi comuni.

“Metto a disposizione di tutti – ha dichiarato – la mia esperienza e il bagaglio di sedici anni di lavoro con il dr. Giannone” ha sottolineato.