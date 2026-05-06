Enna, dalle strade di Fundrisi al nodo Pisciotto: De Rose incalza sui ritardi dei lavori

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Prosegue il percorso di ascolto e presenza sul territorio del candidato sindaco di Enna Ezio De Rose, che nella giornata di ieri ha incontrato cittadini e commercianti lungo le strade di Fundrisi e Viale IV Novembre.

Una passeggiata partecipata, fatta di dialogo, confronto e attenzione concreta ai bisogni quotidiani di uno dei quartieri più rappresentativi della città.

“Passo dopo passo – ha dichiarato De Rose – ho voluto ascoltare la voce autentica di questa parte di Enna: entrare nelle botteghe, incrociare gli sguardi dei residenti, raccogliere proposte. È questa la politica che voglio costruire: una politica che parte dalle persone.”

Durante l’incontro sono emerse criticità note, ma anche tante potenzialità ancora inespresse. Un patrimonio umano e urbano che, secondo De Rose, merita di essere valorizzato con interventi mirati e una visione amministrativa chiara e condivisa: “Ripartiamo da qui, dalle nostre radici e dalla forza della comunità. Insieme possiamo costruire una città più vivibile, dinamica e inclusiva.”

Il percorso proseguirà domani, 7 maggio alle ore 17.30, nella zona Pisciotto, simbolo di una vicenda complessa e ancora irrisolta legata a lavori pubblici mai avviati.

“Sulla questione Pisciotto è necessario fare chiarezza – afferma De Rose – è inaccettabile che a fronte di una gara già espletata non comincino i lavori. Le opere pubbliche devono essere portate avanti con serietà e nel rispetto dei tempi e, soprattutto, tenendo conto della situazione di difficoltà che ormai vivono da anni cittadini e commercianti della zona.”