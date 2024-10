Enna: dalle aule della Kore ai campi di gara di Lacanau, un’estate di successi per Arianna Sacco

PUBBLICITÀ

Arianna Sacco è una giovane chinesiologa che ha saputo coniugare, in maniera eccezionale, lo studio universitario con una carriera di atleta di altissimo livello. Arianna, che ha indossato gli sci d’acqua a soli 3 anni, è cresciuta sportivamente al Circolo Nautico Tre Laghi, presso il lago Nicoletti di Enna, allenata dall’istruttore russo Anatoli Menshikov.

Dopo i primi successi, dal 2015 veste la maglia della nazionale FISW (Federazione italiana sci nautico e wakeboard) e si allena anche presso il Centro Federale di Recetto (Novara). Nel 2021 Arianna si iscrive al corso di laurea triennale in “Scienze delle attività motorie e sportive” dell’Università di Enna “Kore”. Nel corso del triennio, Arianna ha potuto seguire le attività formative e continuare ad allenarsi con buona regolarità, interpretando in maniera ottimale il percorso di dual-career riservato agli studenti-atleti di alto livello.

Il 2024 ha rappresentato un anno cruciale per la vita e per la carriera di Arianna. A luglio riceve la chiamata della nazionale Open per partecipare agli Europei a Bordeaux (Francia). Dopo pochi giorni, Arianna si è laureata con il massimo dei voti in “Scienze delle attività motorie e sportive”, al termine di un percorso di studi brillante e discutendo una tesi sull’identificazione del talento nei giovani sportivi, tematica su cui sono impegnati i docenti e i ricercatori della Kore che hanno accompagnato Arianna nel suo percorso di studi.

A settembre, Arianna ha partecipato ai campionati europei “Europe & Africa under 21 Championship” a Lacanau (Francia), confrontandosi con 94 atleti provenienti da 21 nazioni e vincendo la medaglia d’oro nella specialità dello Slalom. Il futuro è ancora tutto da scrivere e lei intende farlo in questa dimensione di studente-atleta che le calza a pennello.

Arianna, infatti, ha deciso di proseguire i suoi studi universitari presso l’Ateneo Kore, iscrivendosi al corso di laurea magistrale in “Scienze delle attività motorie preventive e adattate”, percorso attraverso cui potrà completare la sua preparazione professionale fino ad acquisire il titolo di “Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate”.

Parallelamente, però, Arianna potrà dedicarsi anche ai prossimi appuntamenti sportivi, tra cui i giochi mondiali universitari, con tutti gli auspici positivi che sembrano sostenere il suo percorso tra le aule dell’Ateneo ennese e i campi di gara di tutto il mondo.