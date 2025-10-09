Enna: dalla Regione 600 mila euro per lo stadio Gaeta

PUBBLICITÀ

La Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha pubblicato un decreto volto a sostenere il potenziamento delle infrastrutture sportive nei territori. Il provvedimento prevede finanziamenti per interventi di realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi, compresi l’adeguamento alle normative vigenti e la sostituzione di arredi e corredi.

PUBBLICITÀ

Tra i progetti finanziati, figura anche l’intervento di ristrutturazione del campo di calcio “Generale Gaeta” di Enna, per un importo pari a 600 mila euro.

PUBBLICITÀ

“Questo risultato testimonia l’attenzione concreta della Regione verso i bisogni del territorio – dichiara l’on. Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana –. Lo sport è un valore sociale oltre che agonistico: significa benessere, inclusione e opportunità per i giovani. Restituire agli ennesi una struttura moderna e sicura è un passo importante per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità.”

Il finanziamento rientra in un più ampio piano di sostegno che coinvolge numerosi comuni siciliani, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta sportiva e garantire impianti adeguati in tutto il territorio regionale.