Enna, dalla prevenzione all’intelligenza artificiale: gli internisti FADOI a confronto all’Umberto I

Sabato 20 settembre a Enna, nell’aula Armando Mingrino dell’Ospedale Umberto I, la FADOI, l’associazione degli internisti ospedalieri, affronterà – come da tradizione della medicina interna – diverse tematiche di rilievo.

A partire dalle ore 9 si parlerà di prevenzione e di patologie a forte impatto come la broncopneumopatia cronica ostruttiva e la fibrosi polmonare, delle complicanze del diabete mellito e di patologie rare come le lisosomiali. Tra gli argomenti anche il tumore polmonare, il rischio di infezioni nosocomiali, l’ipotestosteronemia, l’obesità e le epatopatie, oltre a malnutrizione e sarcopenia. Non mancherà uno sguardo al presente e al futuro con focus su telemedicina e intelligenza artificiale.

Il corso è accreditato per medici e infermieri.