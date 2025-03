Enna: dall’1 aprile la Sp2 riapre parzialmente al transito

PUBBLICITÀ

“Sarà riaperta al transito, limitatamente in direzione a salire verso Enna alta, la SP n. 2 a partire dal prossimo martedì 1 aprile”. Questo l’annuncio dell’assessore ai lavori pubblici Gaetana Palermo a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina sui luoghi oggetto di intervento.

“Come avevo anticipato nei giorni scorsi – spiega l’assessore Palermo – abbiamo effettuato il sopralluogo alla presenza dell’Ing. Carania per la ex Provincia Regionale di Enna, della dirigente della Polizia Locale, dott.ssa Voria, dell’ufficio tecnico comunale e della ditta esecutrice dei lavori, determinando la riapertura parziale al transito veicolare della Sp 2, limitatamente alla corsia in direzione Enna alta, in modo da garantire la necessaria sicurezza agli automobilisti che transiteranno a lavori ancora in corso”.

“Tale parzializzazione del transito veicolare si protrarrà fino a fine lavori – conclude la Palermo – ovvero fra una decina giorni e, comunque, entro Pasqua”.