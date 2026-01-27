Enna, D’Alema alla Kore sull’Europa: “O si ha la forza di stare a tavola o si entra nel menu”

PUBBLICITÀ

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso l’Auditorium Scelfo dell’Università Kore di Enna, la presentazione del numero 4/2025 della rivista “Italianieuropei”, un appuntamento che si è rivelato di particolare rilievo per chi si interroga sul futuro dell’Italia nel contesto europeo e sulle prospettive dell’alternativa democratica nel nostro Paese.

PUBBLICITÀ

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’ateneo, professor Cataldo Salerno. Sono seguiti gli interventi dell’onorevole Maria Stefania Marino e del professor Raffaele Scuderi, mentre il momento culminante della giornata è stato rappresentato dall’intervento di Massimo D’Alema, già presidente del Consiglio dei ministri e attuale presidente della Fondazione Italianieuropei, il think tank di cultura politica riformista che dal 1998 rappresenta uno dei principali laboratori di elaborazione programmatica dell’area socialdemocratica italiana.

L’evento, aperto a studenti, docenti e a tutti gli interessati, ha offerto l’occasione per riflettere su questioni politiche e sociali che attraversano oggi l’intero continente, se non il pianeta, in uno scenario di disordine mondiale drammatico all’interno del quale il tema europeo diventa centrale, nonostante la sua credibilità sia logorata.

Il numero 4 della rivista si concentra su due grandi nodi: da un lato, la costruzione di un’alternativa credibile alla destra italiana attraverso il cosiddetto “campo largo”; dall’altro, la profonda crisi che attraversa i modelli politici occidentali ed europei, con particolare attenzione al ruolo dell’Italia in questi contesti.

L’intervento dell’ex presidente del Consiglio è stato pungente nel tracciare il ruolo che l’Occidente, l’Europa, l’Italia e i sistemi democratici si apprestano ad avere nel prossimo futuro.

“Una democrazia che non garantisce un certo grado di giustizia sociale è una democrazia che tende al collasso”, ha affermato D’Alema, tracciando un quadro delle sfide globali contemporanee concentrato su tre questioni cruciali: la coesistenza pacifica tra grandi potenze, il rapporto tra politica e innovazione tecnologica e la crisi della democrazia occidentale.

Sul fronte internazionale, l’ex premier ha sottolineato l’importanza del dialogo tra Stati Uniti e potenze emergenti, evidenziando come la globalizzazione, anziché uniformare il mondo, abbia accentuato le differenze culturali e i fondamentalismi.

Parole nette sulle disuguaglianze: “Ci sono 12 persone ricche come la metà più povera dell’umanità”, ha affermato D’Alema, definendo questa concentrazione di ricchezza non solo insostenibile socialmente, ma anche uno squilibrio di potere che mina i fondamenti della democrazia.

L’ex presidente del Consiglio ha poi analizzato la crisi della partecipazione democratica in Italia: “In un Paese dove fino a pochi anni fa servivano 20 milioni di voti per conquistare il governo, oggi ne bastano 12 milioni”, sottolineando il dato che rivela come il 50% dei cittadini, soprattutto i più poveri, abbia perso fiducia nella possibilità di un cambiamento democratico.

Ma il passaggio più incisivo è stato dedicato alla questione europea di fronte ai processi migratori e demografici: “L’Europa è divisa, inquinata nelle sue leadership dal populismo, dal razzismo anti-immigrati e incapace di esprimere una propria identità politica. Ci sono troppi amici di Trump e di Putin, e il nostro governo rappresenta una sintesi brillante di tutte queste amicizie, mentre noi avremmo bisogno di un’Europa guidata dagli amici dell’Europa e dei valori europei. O l’Europa avrà la forza di unirsi veramente oppure non avrà un posto a tavola. Parafrasando Mark Carney, nel mondo cambiato, in uno scenario dominato dalla politica di potenza, o si ha la forza di stare a tavola o si entra nel menu”.

Per rafforzare questa prospettiva, D’Alema ha ricordato i dati Eurostat: entro la fine del secolo l’Europa passerà da 520 a 350 milioni di abitanti con un’età media di 52 anni, mentre l’Africa raggiungerà i 4 miliardi di persone con un’età media di 19 anni. Di fronte a questo scenario, ha denunciato come il nostro Paese sia “prigioniero di miti e paure: la difesa della razza, il presidio dei confini, la lotta contro l’invasione… Se l’Europa non è in grado, entro fine secolo, di integrare almeno 150 milioni di persone, la sua economia è finita”, ha affermato con forza, sottolineando il paradosso di imprenditori che votano a destra per difendere la razza, ma che poi cercano disperatamente lavoratori appena sbarcati.

In un mondo che cambia irreversibilmente occorre una visione diversa, la capacità di dialogare e di collaborare. Noi europei “possiamo pensare di influenzare questo cambiamento sulla base della nostra civiltà giuridica, della nostra visione, del livello che abbiamo costruito”.

Riconoscendo la complessità del tema, ha ammesso che integrare persone che vengono da altre civiltà e da altre culture non è semplice, ma ha proposto una soluzione concreta: “Invece di costruire centri di detenzione in Albania, bisognerebbe costruire scuole in grado di insegnare la lingua italiana e i mestieri”.

L’intervento si è concluso con un appello alle nuove generazioni affinché siano in grado di costruire un’alternativa democratica basata su una visione del futuro capace di confrontarsi con le sfide del presente, dall’intelligenza artificiale alla concentrazione del potere tecnologico.

“Queste macchine sanno tutto di ciascuno di noi”, ha ammonito D’Alema esibendo il proprio cellulare, “e una civiltà così dovrebbe dotarsi di strumenti di controllo più potenti per garantire la libertà”.

L’incontro di ieri all’Università Kore ha rappresentato dunque un’occasione preziosa per confrontarsi su questioni che vanno ben oltre la cronaca politica quotidiana, toccando le fondamenta stesse del progetto europeo e della democrazia italiana.

Fabio Marino