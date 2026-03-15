Enna: dal tavolo del centrodestra prende quota il nome di Francesco Comito

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Si è tenuto questo pomeriggio il vertice del centrodestra che potrebbe segnare una svolta nella corsa alle prossime elezioni comunali nella città di Enna. Dal tavolo di coalizione sarebbe emerso il nome di Francesco Comito, attuale vicesindaco della città, come possibile candidato sindaco capace di mettere d’accordo la quasi totalità delle forze politiche del centrodestra.

La proposta sarebbe arrivata dall’MPA, riscuotendo il consenso di Fratelli d’Italia, Noi Moderati e dei movimenti civici. Questi ultimi fino a ieri stavano valutando la candidatura di Giovanni Contino ma, di fronte al profilo di Comito, si sarebbero detti pronti a sostenerne la corsa. Avrebbe aderito a questo orientamento anche il raggruppamento Vasapollo-Gloria, ritenendo che la candidatura di Comito rappresenterebbe un elemento di continuità con l’attuale amministrazione.

L’unica incognita resta Forza Italia, che non ha ancora sciolto la riserva. Il partito avrebbe comunicato di volersi prendere tempo fino a mercoledì prossimo per valutare la propria posizione, prima di ufficializzare o meno l’adesione al nome di Comito, considerato che una parte del partito si era già schierato a sostegno di Paolo Gargaglione.

Il centrodestra sembra dunque essere a un passo dalla compattezza, con un nome che, salvo sorprese, potrebbe presto essere formalizzato e presentato alla città.

Fabio Marino