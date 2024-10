Enna: dal corso di Caminos e Termini nascono dieci sculture, saranno in mostra da Modè

PUBBLICITÀ

Alcuni hanno realizzato figure mitologiche o storiche, altri hanno scelto compositori della musica, mentre c’è chi ha riprodotto il volto di un familiare. Il tema centrale del corso intensivo di scultura in argilla è stato il volto. Della durata di cinque giorni, è stato tenuto da due maestri di livello internazionale: l’argentina Trinidad Caminos e l’ennese Mario Termini. Si è svolto ad Enna presso lo studio della pittrice Rina Menzo, anche lei tra i dieci partecipanti.

Le opere, che saranno ora cotte e patinate, verranno esposte per due settimane presso Modè, il negozio di abbigliamento di Enna Bassa appartenente al Tomasello Group, che sostiene con entusiasmo questo progetto che unisce arte e moda. Sarà, inoltre, pubblicato un catalogo dedicato a questi lavori.

“È un’idea nata durante la mia ultima mostra insieme ad Aldo Petralia, mentre stavamo realizzando una scultura nella chiesa di San Michele – racconta lo scultore Mario Termini –. Durante questi cinque giorni di corso si è creata una bellissima sinergia, un clima di allegria e desiderio di stare insieme, oltre che imparare le tecniche del modellato”.

Per i corsisti è stata un’esperienza straordinaria: in pochi giorni, grazie alla guida esperta dei due scultori, hanno potuto realizzare lavori di grande espressività, cimentandosi in tecniche per loro nuove.

Visto il successo, è già in programma una nuova edizione del corso a novembre. Nel frattempo appuntamento da Modè dal 29 ottobre per ammirare le opere realizzate dai dieci corsisti.