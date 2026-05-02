Enna, dal 7 al 10 maggio la festa di Sant’Elia alla Chiesa del Carmine

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Si svolgeranno dal 7 al 10 maggio, nella Chiesa del Carmine di Enna, i festeggiamenti in onore di Sant’Elia di Enna detto il Giovane, monaco italo-greco, asceta e taumaturgo, figlio del popolo ennese.

Il programma religioso prenderà il via giovedì 7 maggio, alle ore 19, con la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. Al termine saranno svelate le targhe commemorative del Giubileo Eliano 2023 e del gemellaggio sancito tra i comuni di Enna, Palmi e Seminara.

Venerdì 8 maggio, alle ore 19, celebrazione eucaristica presieduta da don Sebastiano Rossignolo, vicario foraneo di Enna, con la presenza del Terz’Ordine Carmelitano. Alle ore 20 seguiranno l’adorazione eucaristica e la preghiera di lode con i giovani di “Nuovi Orizzonti” di Enna.

Sabato 9 maggio, alle ore 19, celebrazione eucaristica con la presenza dei cenacoli di preghiera della parrocchia. Alle ore 20 è prevista la presentazione del volume sul Giubileo Eliano, a cura dell’Hennaion, la biblioteca degli autori ennesi.

Domenica 10 maggio, alle ore 10.30, celebrazione eucaristica animata dai bambini del catechismo. Alle ore 19 si terrà il solenne pontificale presieduto da S.E. Mons. Francesco Milito, vescovo emerito della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. Seguirà il canto del Tropario di Sant’Elia a cura di padre Paolo Patricolo, archimandrita della parrocchia ortodossa dei santi Calogero ed Elia il Giovane di Caltanissetta.

“Sono molto contento che la comunità parrocchiale abbia accolto favorevolmente l’idea di anticipare, almeno per quest’anno, dal 17 agosto al mese di maggio, dal 7 al 10, i festeggiamenti riservati alla figura del santo ennese Elia il Giovane. Siamo grati al nostro pastore diocesano che sarà presente a Enna per dare inizio al triduo Eliano che si celebrerà presso la Chiesa del Carmine, dove secondo la tradizione si trovava la dimora del santo. Inoltre, godremo ancora una volta della presenza della comunità ortodossa di Caltanissetta, molto legata ad Elia di Enna, e della presenza di Mons. Francesco Milito, vescovo emerito di Oppido Mamertina Palmi, divenuto in questi anni una presenza fedele e costante nella nostra città per la festa di Sant’Elia. Proprio lui presenterà il volume commemorativo dedicato al Giubileo Eliano che si è celebrato nel 2023. Il volume, molto prestigioso, è stato pubblicato grazie alla collaborazione di Hennaion e del suo presidente Mario Messina. La festa celebrata a maggio sarà anche l’occasione per far conoscere a un maggior numero di persone la figura eccelsa di Elia, ancora sconosciuta purtroppo a molti nostri concittadini”, dichiara il parroco don Salvatore Rindone.