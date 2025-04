Enna: dal 5 all’11 maggio la Settimana europea federiciana

PUBBLICITÀ

Si aprirà con un un “brindisi federiciano” la diciannovesima edizione della Settimana europea federiciana che si svolgerà a Enna dal 5 all’11 maggio.

Tante le novità di quest’anno, a partire dalla mostra del costumista Angelo Butera e il workshop di costumi e rievocazioni storiche curato da Monica Serra D’Elia, e poi ancora un laboratorio sui giochi medievali dedicato a bambini e ragazzi, spettacoli con artisti siciliani, mostre e approfondimenti culturali con personalità di spessore nazionale.

“La nostra manifestazione cresce sempre di più e abbraccia settori più ampi – spiega Cettina Rosso, promotrice della Settimana europea federiciana – dalla cultura alla gastronomia e all’enologia, dalle rievocazioni storiche agli spettacoli a tema medievale, e tra gli organizzatori aumenta l’interesse per la ricerca storica e i documenti di epoca federiciana. Tra le tante iniziative, va segnalata la terza edizione della Rassegna enologica federiciana, ripresa dopo anni e in calendario il prossimo luglio”.

La Casa d’Europa, capofila nell’organizzazione della Settimana europea federiciana, in questa edizione 2025 si avvale del sostegno del Comune di Enna e del sindaco Maurizio Dipietro, la Fondazione Federico II di Palermo, e la collaborazione della Società Dante Alighieri comitato di Enna, di Bottega culturale Sicilia (segreteria organizzativa e direzione artistica rievocazioni storiche), Maria Renna (coordinatrice scuole), Giuseppe Castronovo (responsabile Palio dei quartieri storici).

Si parte lunedì 5 maggio alle 19:30 con un “brindisi federiciano” al centro culturale Al Kenisa, dove associazioni, enti e istituzioni che sostengono la manifestazione presenteranno il calendario dettagliato degli eventi.

Martedì 6 e mercoledì 7 alle 10 all’Urban Center (ex Convento dei Cappuccini) Fabio Di Fina e Rosa Maria Merlo di Laberna Aps presenteranno il loro nuovo progetto ludico-didattico, “Il gioco di mezzo”. Si tratta di un laboratorio immersivo nei giochi medievali, dedicato a bambini e ragazzi e ispirato al “Libro de los juegos” redatto nel 1283 e commissionato da Alfonso X il Saggio Re di Castiglia con passatempi come Mulino, Rota, Alquerque, la Volpe e le Oche, e tavole Reali, delle Quattro stagioni, Astronomiche.

Martedì 6 maggio al Circolo di Conversazione di via Roma si aprirà al pubblico la mostra di costumi storici “Le donne di Federico”, curata dal costumista Angelo Butera, in collaborazione con Soroptimist Enna. Per l’occasione Sonia Mary Conti terrà una lettura poetica sul tema “Costanza… in versi”. Visite gratuite fino a domenica 11.

Mercoledì 7 maggio alle 19 nella chiesetta dello Spirito Santo sarà la volta de “Il viaggio di Costanza”, un testo dell’attrice e drammaturga Elisa Di Dio, messo in scena dalla stessa autrice con il cantautore Davide Campisi.

Giovedì 8 maggio alle 18.30 al centro culturale Al Kenisa, si terrà poi lo spettacolo “Non ragioniam di lor…”, il terzo canto dell’Inferno tra storia, poesia, arte e musica, con Laura Mollica, Maurizio Muraglia e Marco Pavone. L’evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri, comitato di Enna, presieduto da Piero Colletta, docente dell’Università di Palermo.

Venerdì 9 maggio, Festa dell’Europa, che radunerà al teatro comunale Francesco Paolo Neglia le scuole di ogni ordine e grado a partire dalle 9.30. Oltre alla cerimonia di premiazione dei bandi dedicati a Edoardo Fontanazza e a Rocco Lombardo, alunni e studenti dai tre anni in su si esibiranno in canti, recital, performance strumentali e multimediali.

Sabato 10 e domenica 11 maggio, alle 10, all’Urban Center, via al workshop “A corte di Federico”, un focus su costumi e rievocazione storica, a cura di Monica Serra D’Elia, consulente storico e iconografico di Siena e dell’università per stranieri di Perugia.

Notte federiciana. Sabato 10, a partire dalle 20, il centro storico di Enna tornerà indietro di diversi secoli, ospitando il Mercato dei Crociati a cura di Laberna Aps, street food e tema medievale a cura dei commercianti ennesi, con musici, giullari e danze per onorare la memoria di Federico II.

A chiudere la manifestazione, domenica 11, alle 18 a Palazzo Chiaramonte sarà la mostra di pitture “Il Principe gattesco”, con opere dell’artista Ornella Gullotta.

Nel corso della manifestazione sono previste performance musicali di allievi e docenti del liceo musicale Napoleone Colajanni di Enna e visite guidate curate dall’associazione Guide turistiche ennesi.

Tutte le rievocazioni storiche e il Palio degli antichi quartieri “Federico II” sono programmati per il 4, 5 e 6 luglio in occasione delle Giornate federiciane di Enna.

Il programma è in via di definizione. Tutti i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso comunicati stampa e informazioni sui canali social della Settimana europea federiciana.