Enna, dal 3 al 5 luglio la tre giorni estiva della Settimana Europea Federiciana

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Dopo gli appuntamenti di maggio, che hanno aperto ufficialmente la XX edizione della Settimana Europea Federiciana, Enna si prepara alla fase estiva della manifestazione. Dal 3 al 5 luglio 2026 il capoluogo ennese ospiterà una serie di iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alla figura di Federico II.

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La rassegna, nata vent’anni fa su impulso della Casa d’Europa di Enna, oggi guidata dalla presidente Cettina Rosso, gode del patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Enna e del Libero Consorzio. Il motto scelto è “Uniti nella diversità”, con l’obiettivo di collegare il passato della Sicilia federiciana ai valori di integrazione, pace e dialogo interculturale della Comunità Europea.

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La manifestazione si svolge sotto la direzione artistica di Antonio Messina, con la collaborazione dei neo assessori comunali al Turismo e agli Eventi, Marilisa Milano e Katia Randazzo, e il supporto di associazioni e realtà produttive locali, tra cui CNA e Confartigianato. Un ruolo organizzativo è affidato anche all’Officina Medievale, guidata da Ivana Antinoro, che cura il corteo, il coordinamento dei gruppi storici provenienti dalla Sicilia e gli abiti dei figuranti ennesi.

Il programma si aprirà venerdì 3 luglio, nel tardo pomeriggio, al Chiostro dell’Eremo di Montesalvo, con la cerimonia di investitura degli arcieri curata dalla Compagnia Arcieri del Castello, sotto la guida di Gaetano Campisi. In serata le attività si sposteranno nel cortile dell’ex Convento dei Cappuccini, sede dell’Urban Center, con performance d’improvvisazione, intrattenimento teatrale e musiche medievali, in un’iniziativa promossa con la Società Dante Alighieri di Enna, presieduta dal prof. Pietro Colletta, e l’Officina Medievale di Enna. La serata proseguirà con il concerto dei Tir-Na-Nog, gruppo folk che propone musica celtica, irlandese e medievale.

Sabato 4 luglio sono previsti il Palio degli Antichi Quartieri e il Trofeo Regnum Siciliae, con le sfide di tiro con l’arco in Piazza Duomo e i giochi medievali a squadre in Viale IV Novembre, con la presenza del Cavallo Baiardo. Le attività saranno coordinate da Giuseppe Castronovo e dalla UISP, con il supporto di Silvestro Giamblanco e Riccardo Caccamo.

In serata è previsto l’arrivo in città dell’Imperatore Federico II a Castrum Johanni, accolto simbolicamente alla Porta di Janniscuru. Da lì partirà il corteo notturno, con l’accensione dei ceri del popolo e della corte nel quartiere Fundrisi, fino al Piazzale di San Sebastiano, dove si terranno la proclamazione del quartiere vincitore dei giochi e lo spettacolo conclusivo con musica e giochi di fuoco.

Domenica 5 luglio la giornata inizierà al Castello di Lombardia con i tornei di tiro con l’arco, a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna e della Confraternita degli Ignudi di Maria SS. della Visitazione. Nel pomeriggio si svolgerà il Gran Corteo Storico Federiciano, con partenza dalla Torre di Federico. Il corteo, composto dall’Imperatore, dai nobili, dai falconieri e da gruppi storici provenienti dalla Sicilia, attraverserà le vie della città.

Il corteo si concluderà al Castello di Lombardia, dove sono previste la consegna delle Chiavi della Città all’Imperatore, l’esibizione dei gruppi ospiti e la premiazione ufficiale. Durante la giornata, l’area antistante il castello ospiterà mercanti, giullari, musici e un’area food dedicata alle produzioni ennesi.

L’organizzazione è nella fase conclusiva. I cittadini che desiderano partecipare al corteo potranno recarsi nei locali dell’Urban Center per scegliere l’abito e unirsi alla sfilata. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma dettagliato delle tre giornate di luglio.