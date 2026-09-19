Enna, dal 25 al 27 settembre torna la Festa dell’Unità al Parco Proserpina

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Dal 25 al 27 settembre torna al Parco Proserpina di Pergusa la Festa dell’Unità, promossa dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Enna. Tre giornate di dibattiti, incontri, musica e socialità dedicate al futuro della città e alle sfide della Sicilia.

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Il programma si apre venerdì 25 alle 18.00. Alle 19.00 “Enna, orizzonti e sviluppi”, confronto sulle prospettive della città, con conclusioni dell’ex senatore e sindaco di Enna Vladimiro Crisafulli.

Sabato 26 alle 11.00 “Enna in transizione” affronterà i cambiamenti ambientali e urbani; alle 17.00 “Territorio, lavoro e futuro” sarà dedicato a sviluppo, occupazione e aree interne; alle 19.30 “Dove nasci conta”, con i Giovani Democratici, discuterà di disuguaglianze territoriali e opportunità per i giovani.

Domenica 27 alle 11.00 “Paesaggi di comunità” sarà dedicato alla qualità dei luoghi. Alle 16.00 “Sicilia ed Europa” allargherà il confronto alla dimensione regionale ed europea, con le conclusioni dell’on. Stefano Bonaccini. Alle 18.00 spazio al “Dialogo con i cittadini”, per domande e proposte dal pubblico. Chiusura politica alle 19.00.

«Abbiamo costruito una Festa che parte da Enna e dalle questioni concrete che riguardano il suo futuro – comunicano gli organizzatori -. In un tempo in cui tanta politica si consuma sui social, scegliamo l’opposto: tre giorni tra le persone, per discutere faccia a faccia della città e del suo futuro».

Ogni sera musica e spettacoli: Mario Incudine venerdì, Shakalab sabato e “Ragazzi dell’ennesimo talento” domenica. Presenti area food e stand.