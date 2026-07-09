Enna, dal 2 al 7 ottobre il Forum Paneuropeo delle Confraternite

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Sei giorni di incontri, celebrazioni, convegni, concerti e momenti di spiritualità riuniranno confraternite provenienti da tutta Europa, con il gran finale dedicato al World Rosary Day in diretta televisiva.

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Enna si prepara ad accogliere il VII Forum Paneuropeo delle Confraternite, in programma dal 2 al 7 ottobre, un appuntamento internazionale che vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti da diversi Paesi europei per condividere esperienze di fede, religiosità popolare e valorizzazione del patrimonio confraternale.

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L’evento prenderà il via giovedì 2 ottobre alle ore 17:00 con l’accoglienza delle delegazioni, seguita dall’inaugurazione della mostra “Habitus Fidei”, ospitata nella sede della Banca d’Italia di Enna. Alle 18:30, il Teatro Francesco Paolo Neglia farà da cornice alla conferenza “La Grande Processione Europea nel Giubileo delle Confraternite: la forza della religiosità popolare”, mentre alle 21:00 sarà proiettato il cortometraggio “Enna Città delle Confraternite”.

La giornata di venerdì 3 ottobre si aprirà alle 10:00 con lo Young Forum Paneuropeo, dedicato all’incontro di preghiera dei giovani confrati nel Duomo di Enna. Alle 11:00 sarà celebrata la Messa Solenne che sancirà l’apertura ufficiale del Forum. Nel pomeriggio, alle 16:30, l’Auditorium Scelfo dell’Università Kore ospiterà il convegno dedicato a status, programmi e prospettive future del movimento confraternale europeo. La serata si concluderà con il concerto della Banda Città di Enna e del Coro Passio Hennensis, in programma alle 20:30.

Sabato 4 ottobre sarà dedicato ai momenti più significativi della spiritualità confraternale con la processione dall’Eremo di Montesalvo al Duomo, in programma alle 10:30, seguita dalla Messa Solenne delle 12:00 nel Duomo di Enna.

Il calendario culminerà martedì 7 ottobre, alle 19:00, con il World Rosary Day, che sarà trasmesso in diretta televisiva dal Duomo di Enna, confermando il ruolo della città quale punto di riferimento internazionale della devozione mariana e della religiosità popolare.

Per i partecipanti che prolungheranno il soggiorno in occasione del World Rosary Day, nei giorni 5, 6 e 7 ottobre saranno organizzati tour culturali alla scoperta di alcune delle principali mete della Sicilia, tra cui Enna, Piazza Armerina, Aidone, Agrigento e Siracusa.