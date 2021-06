Enna: dal 18 giugno la mostra “Leggerissima”

“Leggerissima” è la mostra d’arte che si inaugura il prossimo venerdì 18 giugno alle ore 18 alla galleria AEC di Enna in via S. Agata. Un inno al desiderio di pace, serenità e conforto, ma anche una ricerca di contatto e di comunicazione raccontate dalla nuova tendenza di un gruppo di artisti che rielaborano alcune correnti artistiche degli anni 60 e 70 con in testa la Pop Art.

Colori accesi e colori fluo che incantano e coinvolgono, diventano protagonisti, trasformando e rivelando emozioni, ma anche un grande disagio interiore che ha la necessità di essere rinfrancato. Tra gli artisti, esponenti del Pop Surrealismo, in mostra Marzia Calì, Enrico Colussi, Michael Eldridge, Massimo Estero, Stefania Gallina, Manuel Giacometti, Lorenzo Maniscalco, Meloniski, Francesco Musante, Aleandro Roncarà, Ivana Urso, Hans Watte e Dario Zangirolami.

“Molte volte le opere contengono messaggi espliciti, spesso scritti, come nella street art e nel graffitismo, che urlano al mondo le nostre paure e desideri – dice la curatrice della mostra, Marcella Scarpello -. Oggi viviamo un momento storico di transizione, che segnerà ognuno di noi. Si rimettono in discussione i rapporti sociali, il rapporto con la natura e con il progresso. Abbiamo l’esigenza di rassicurazioni e concretezza, ma allo stesso tempo una profonda necessità di leggerezza, non in senso qualitativo o funzionale ma figurativo. L’arte diventa, così, voce di queste emozioni rivelandosi fonte di conforto. Si apre, quindi, un nuovo spaccato dell’arte contemporanea votata alla gioia e al colore. Le opere si fanno portatrici di messaggi positivi e parlano della gioia di vivere, dell’amore, della natura e della società”.

La mostra è visitabile dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, domenica e lunedì mattina chiuso.