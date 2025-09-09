Enna: dal 10 al 14 settembre la tradizionale fiera di settembre

Si terrà dal 10 al 14 settembre la tradizionale fiera di settembre, con l’esposizione che si estenderà, come di consueto, dal Viale IV Novembre al Viale Diaz.
“Gli appuntamenti con la Fiera di Settembre, così come quello con la Fiera di Maggio – dichiara l’Assessore Biagio Scillia – sono ormai consolidati ed attesi dalla cittadinanza e, anche quest’anno, le aspettative non resteranno deluse”.
Nell’edizione di quest’anno, tuttavia, a causa della concomitanza con l’esordio in campionato dell’Enna calcio, domenica 14 settembre l’esposizione sarà limitata al solo Viale Diaz, dovendo garantire l’accesso in sicurezza allo stadio in Viale IV Novembre, così come richiesto dalle forze dell’ordine.