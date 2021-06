Enna: da piazza Neglia l’idea di candidare il capoluogo a “Città degli Artisti”

Candidare Enna a città degli artisti. L’idea parte da piazza Francesco Paolo Neglia, meglio conosciuta come piazza San Tommaso. Ad inaugurare quello che si spera diventi un piacevole appuntamento domenicale il pittore inglese, da anni ad Enna, Steven Beercock (nella foto di Gaetano Volante) che, domenica scorsa, ha piazzato il suo cavalletto nella suggestiva piazza e ha dipinto en plein air.

Enna potrebbe diventare così una meta per pittori, musicisti, poeti, scultori, scrittori, attori, e quanti vogliono condividere la propria arte. Lo spiega proprio Steven che racconta come la città d’origine, York, abbia svoltato la sua storia quando un sindaco illuminato ha aperto la città agli artisti. Tutti quelli che volevano esibirsi avevano il permesso di farlo e potevano usufruire, gratuitamente, anche dei servizi, come gli attacchi elettrici per gli strumenti. La città è diventata così meta di migliaia di artisti che, a sua volta hanno richiamato tantissimi turisti.