Enna: da novembre dimessi 197 pazienti ricoverati nelle aree Covid

Continua a essere stabile, con poche oscillazioni registrate negli ultimi giorni, il trend dei ricoveri per Covid: nella data odierna sono 22 i pazienti nell’Area Malattie Infettive dell’Umberto I, 2 i ricoverati a bassa intensità di cure presso l’Ospedale di Leonforte, 2 i ricoveri nell’Area della Semintensiva, 3 i pazienti in Terapia Intensiva e una paziente nell’Ostetricia Covid. I decessi in totale, dagli inizi di novembre, sono 44 e 197 i pazienti dimessi.

Dal sito Costruire Salute della Regione Siciliana parte l’invito, condiviso dalle Aziende Sanitarie, a continuare a osservare le regole della prevenzione: “Se stiamo lontani, staremo vicini e, grazie a ciò che abbiamo imparato, sapremo starci accanto davvero! Questo 2020 è un anno che non dimenticheremo! La ferita aperta che ci ha lasciato ci accompagnerà nel tempo ma, ad ogni passo nel futuro, sentiremo la forza e la profondità di una lezione imparata per sempre: nessun virus può battere l’appassionato impegno condiviso da una collettività con speranza, solidarietà e rispetto”.