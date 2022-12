Enna: da lunedì sarà potenziato il servizio navetta

Da lunedì il servizio navetta ad Enna sarà attivo dalle 7 alle 21, senza interruzione, e con due vetture che faranno la spola fra il centro della città e il parcheggio Porta Pisciotto. Tali cambiamenti, comunica l’assessore alla viabilità Biagio Scillia, erano necessari al fine di ridurre i tempi di attesa (che adesso saranno di soli 3 minuti) e incentivarne l’utilizzo.

“Il centro storico ritornerà a respirare – dichiara Scillia – eliminando le auto in tripla fila e aumentando la capacità di sosta. Sarà anche attivo un servizio di visualizzazione immediata dell’esatta posizione delle navette e quindi del tempo di attesa. Tale servizio di localizzazione, già attivo per le navette, entro l’estate, sarà esteso a tutto il servizio pubblico urbano. Un grande risultato, in linea con il rilancio del centro storico, con una maggiore vivibilità e sostenibilità ambientale”.

“La navetta, così come organizzata – prosegue l’assessore – consentirà a chiunque l’accesso nel centro storico, permettendo un parcheggio comodo e gratuito, ma anche la possibilità di potersi godere serenamente una passeggiata a piedi senza dribblare le auto in coda. Incoraggio tutti ad abbattere ogni tipo di resistenza e ad utilizzare il servizio navetta, come facciamo nelle altre città e come abbiamo già fatto in passato, contribuendo a rendere Enna una città migliore e vivibile. Il servizio è comodo, veloce e soprattutto gratuito, tre buone ragioni per usarlo”.