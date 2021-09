Enna: da lunedì istituiti divieti in centro per lavori in corso

A causa dell’avvio di un intervento di sostituzione di elettrodotto MT/BT nel tratto compreso tra le cabine “S. Domenico” e “Banco di Sicilia”, effettuato dall’ENEL, ricadente in Via Falautano e in Via Vulturo, l’AREA 4 – Polizia Locale del Comune di Enna ha emesso l’ordinanza con la quale, a partire dalle ore 00.00 di lunedì 20 settembre e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto temporaneo di sosta, in ambo i lati e di circolazione nella Via Falautano e nel tratto di Via Vulturo compreso tra l’intersezione con Via Grimaldi e l’intersezione con Via Varisano. Sarà, inoltre, istituito il divieto temporaneo di sosta, in ambo i lati, in Via Roma, dall’intersezione con Via Varisano all’intersezione con Via Chiaramonte, nella Via Chiaramonte e nel lato sinistro della Via Varisano in direzione Via Vulturo. Sarà, infine, istituito il doppio senso di circolazione nella Via Chiaramonte e nella Via Roma, nel tratto compreso tra la Via Varisano e la Via Chiaramonte.