Enna: da Elite Interior Objects “In Love… Evento Sposi”

Attesa a Enna per “In Love… Evento Sposi”, un’opportunità imperdibile per pianificare il giorno più bello della vita di una coppia.

L’evento, che avrà luogo domenica a partire dalle ore 17 presso il negozio Elite Interior Objects in Via Roma 340, sarà un’occasione per scoprire i servizi offerti dai partner coinvolti: Autonoleggio Bevilacqua, Nicola Campisi Fotografo, Cristina Giuffrida Makeup Artist, Liste Nozze Ente Interior Objects, Acconciature Hair Vanity, Agenzia Itinerari Viaggi, Atelier Magnifica Sposa e Thomas Flowers Design.

Gli sposi potranno godere di consulenze personalizzate, ricevere suggerimenti per la pianificazione dell’evento e tanto altro ancora, un’occasione per interagire direttamente con i professionisti del settore e ricevere ispirazioni.

Un’offerta, quindi, completa per aiutare le coppie a trasformare il loro matrimonio in un evento straordinario affidandosi a professionisti del settore.