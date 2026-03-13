Enna: da Dittaino alla viabilità urbana fino al cimitero, il punto sugli interventi del Comune

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La prossima settimana prenderanno il via gli interventi di ripristino di alcuni tratti dell’asse viario di competenza comunale all’interno dell’area di sviluppo industriale di Dittaino. L’avvio dei lavori rientra nel più ampio programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità portato avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Maurizio Dipietro.

A darne notizia è l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo, che sottolinea come l’avvio degli interventi sia stato possibile a seguito della conclusione dell’iter di aggiudicazione delle ditte incaricate delle manutenzioni stradali, passaggio necessario per poter procedere con i lavori programmati.

L’intervento a Dittaino si inserisce in una serie di attività che l’amministrazione comunale ha avviato nelle ultime settimane su diversi punti della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità, garantire maggiore sicurezza e restituire decoro agli spazi pubblici.

Sono stati infatti recentemente completati i lavori di ripristino di alcuni tratti di Via Roma, a Enna alta, e del tratto di Via Unità d’Italia, a Enna bassa, interessato dallo svellimento di una porzione della copertura in asfalto. Sempre nell’ambito degli interventi di manutenzione urbana, è stata ripristinata la pensilina della fermata del bus di Via Trieste, danneggiata nel corso del recente evento meteorologico straordinario, restituendo così un servizio importante per la cittadinanza.

Un ulteriore intervento ha riguardato l’area antistante il cimitero cittadino, recentemente interessata dal cedimento di un muro di sostegno. L’amministrazione è intervenuta tempestivamente con opere di messa in sicurezza e con una sistemazione temporanea dell’area.

«Dai conteggi previsionali effettuati dall’ufficio tecnico comunale – spiega l’assessore Palermo – emerge che per il rifacimento completo dell’opera occorrono circa 80 mila euro. In attesa di reperire questa somma nell’ambito del bilancio comunale, abbiamo comunque ritenuto necessario intervenire per mettere in sicurezza l’area e restituirle un aspetto ordinato e decoroso».

Sono stati quindi rimossi i materiali di risulta e la rete di cantiere, migliorando anche l’accesso alla chiesa. È stata inoltre realizzata una palizzata in legno che, nei prossimi giorni, sarà allestita con immagini dedicate alla Settimana Santa.

«Uno sforzo – conclude l’assessore Palermo – che portiamo avanti con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza delle numerose esigenze che il territorio esprime ogni giorno. Il nostro impegno è quello di programmare e realizzare gli interventi necessari utilizzando con attenzione e rigore le risorse disponibili, cercando di rispondere ai bisogni della città e garantire sicurezza e decoro urbano, mantenendo un equilibrio attento nella gestione delle risorse pubbliche».