Enna: da Di Bella va di scena la donna

PUBBLICITÀ

Il negozio d’abbigliamento Di Bella giovedì alle ore 18 si trasformerà in un piccolo palcoscenico per raccontare di donne. Mentre andrà in scena un defilé con abiti e accessori della nuova collezione autunno/inverno 2023, l’attrice e cantante Sara D’Angelo, accompagnata dal musicista Emanuele Primavera, saranno protagonisti di un vero e proprio spettacolo, interamente ispirato e dedicato alle donne.

PUBBLICITÀ

Le canzoni, tratte da un repertorio tutto declinato al femminile sia per tematica che per penna autoriale, saranno magistralmente interpretate dall’artista ennese ormai da anni trasferitasi a Bologna, ritornata appositamente per l’occasione nella sua città di origine. Letture e brani recitati a guisa di intermezzo dalla poliedrica Sara, porteranno anch’essi la firma di donne e saranno accomunati dal tema narrativo dell’universo femminile.

“La contaminazione mi affascina moltissimo. Da amante della cultura in ogni sua forma, ho voluto fortemente che questo défilé avesse un contenuto letterario e musicale, oltre che estetico. La moda riuscirà a veicolare un messaggio, che non è femminista tout-court ma che celebra la forza, la bellezza e la profondità delle donne di ogni tempo. Non vedo l’ora di condividere questa esperienza con i nostri clienti e con tutte le persone che vorranno essere presenti – dice Giuliana Di Bella, a capo del negozio centenario di Enna -. È un evento aperto a tutti, nessun invito personale, in un’ottica di condivisione e di scambio”.