Enna, cure palliative domiciliari: alla Sala Cerere un incontro tra professionisti sanitari

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Si è svolto ieri, nella Sala Cerere di Enna, il corso di formazione ECM «Dentro la cura, insieme. Professionisti a confronto nelle cure palliative domiciliari», promosso da SAMOT Catania ETS con il patrocinio del Comune.

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L’iniziativa ha riunito diverse figure professionali impegnate nell’assistenza domiciliare, con l’obiettivo di approfondire i punti di forza, le criticità e i bisogni ancora insoddisfatti nell’ambito delle cure palliative.

A moderare l’incontro è stata la coordinatrice e supervisore della SAMOT Catania ETS Carmela Savoca, che in apertura ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’ospitalità, rivolgendo un particolare riconoscimento all’assessore alla Cultura Katia Randazzo per la collaborazione alle iniziative promosse sul territorio. Savoca ha inoltre ricordato il sostegno del vicesindaco Stefania Marino, assente per impegni istituzionali.

Nel suo intervento introduttivo, Savoca ha richiamato l’importanza di considerare l’assistenza domiciliare non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche nella sua dimensione familiare e sociale: «Quando parliamo di cure palliative a domicilio, non parliamo semplicemente di spostare un letto d’ospedale dentro una casa. Parliamo di entrare in punta di piedi nella vita, negli affetti e nella quotidianità di una persona e della sua famiglia».

La riflessione si è concentrata sulle opportunità offerte dall’assistenza nell’ambiente domestico, ma anche sulle difficoltà che possono emergere nella gestione quotidiana delle cure, dal carico assistenziale sostenuto dai familiari alle esigenze di coordinamento tra i diversi servizi.

Il programma si è aperto con l’intervento di Giulio Mellini, fondatore di SAMOT Catania, ed è proseguito con i contributi dei professionisti dell’équipe multidisciplinare. Sono intervenuti Filippo Sammarco, medico palliativista, Calogero Toscano, infermiere, Maria Valore, psicologa, Andrea Bonsignore, fisioterapista, Valeria Provenzano, assistente sociale, e Marco Mingrino, operatore socio-sanitario.

La giornata ha previsto anche una tavola rotonda conclusiva, con l’analisi condivisa di un caso di studio, per favorire il confronto tra i diversi operatori. I lavori si sono conclusi con i saluti della presidente di SAMOT Catania, Giuliana Privitera.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di aggiornamento professionale e di confronto sulle modalità di organizzazione delle cure palliative a domicilio, con particolare attenzione alla continuità assistenziale, al ruolo dei caregiver e alla collaborazione tra le figure sanitarie e sociali coinvolte.