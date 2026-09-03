Enna, Cudduredde e celebrazioni per la “Festa do Signuri” di Papardura

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Fede, tradizione e momenti di condivisione torneranno a incontrarsi a Enna in occasione della “Festa do Signuri” del SS. Crocifisso di Papardura, in programma domenica 13 e lunedì 14 settembre presso il Santuario del SS. Crocifisso di Papardura.

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Un appuntamento profondamente sentito dalla comunità, che sarà preceduto, dal 7 al 9 settembre, dalla preparazione delle tradizionali “Cudduredde”: un impasto molto semplice di farina e acqua che richiama alla memoria il pane azzimo. Si tratta di piccoli pani ottenuti da un intreccio cilindrico, del diametro di circa mezzo centimetro, modellato a forma di delta greca. Durante le tre giornate sarà possibile assistere alla loro preparazione.

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Il programma religioso entrerà nel vivo domenica 13 settembre, quando le messe saranno celebrate alle 8, alle 10, alle 12 e alle 18. Più fitto il calendario delle celebrazioni di lunedì 14 settembre, con le messe previste alle 7, alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 12 e alle 18, offrendo così ai fedeli diverse possibilità di partecipare alle funzioni in onore del SS. Crocifisso.

Accanto agli appuntamenti religiosi non mancherà il momento dedicato alla tradizione folkloristica. Lunedì 14 settembre, alle 20, i festeggiamenti proseguiranno infatti con l’esibizione del gruppo folk “I Faiddrì”.

La festa si conferma così un momento nel quale la dimensione religiosa si intreccia con le consuetudini tramandate nel tempo.

A curare l’organizzazione della festa è la Deputazione dei Massari del Santuario del SS. Crocifisso di Papardura. Il sacerdote è Angelo Lo Presti, mentre il presidente è il professor Gaetano Cammarata e il depositario Paolo Savoca.