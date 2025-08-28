Enna: cucciolo in strada tra le auto salvato dalla Polizia

Ieri un equipaggio della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio ennese, ha notato alcuni veicoli che perdevano il controllo e ha subito capito che si trattava di una circolazione anomala. Il fatto è avvenuto sulla SS121, nei pressi del bivio Misericordia, dove una volante è prontamente intervenuta interrompendo la circolazione e mettendo in salvo un piccolo cucciolo impaurito che zampettava tra le autovetture in arrivo, costringendole a brusche frenate e ad uscire fuori strada.

Grazie al tempestivo intervento dei due agenti, il cucciolo è stato tratto in salvo, scongiurando pericoli per gli automobilisti.

L’animale è stato subito tranquillizzato e successivamente riconsegnato al proprietario.

